Готовность школы в ЖК «Рублевский квартал» в Одинцове оценили на 46%

Строительство школы на 1100 мест продолжается в одинцовском ЖК «Рублевский квартал». Готовность объекта достигла 46%, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

На площадке задействовано 80 человек. Завершен монолит, выполнены кладочные работы. В ближайшее время планируется приступить к устройству фасада. Вместе с тем, идет устройство инженерных сетей, начались внутренняя отделка и благоустройство территории.

В учреждении смогут учиться 44 класса по 25 детей. В четырехэтажном здании школы предусмотрены разнообразные кабинеты, помещения для групп продленного дня, мастерские для шитья, кулинарии, работе по дереву и металлу.

Особенностью школы станет двухуровневый информационно-библиотечный центр. Праздничные мероприятия будут проходить в просторном актовом зале с амфитеатром, а для занятий физкультурой оборудуют два спортивных зала.

В Подмосковье учатся более 1,1 миллиона школьников, из них 117 тысяч — сели за парту впервые. Регион регулярно предоставляет различные меры поддержки педагогов, ведь их работа — это большая ответственность и очень важный труд. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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