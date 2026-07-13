Школу построят в ЖК «Первый Южный» в Ленинском округе в 2027 году

В жилом комплексе «Первый Южный» продолжается строительство новой школы. Специалисты сообщили, что объект готов уже на 60%.

На данный момент строители возвели монолитные конструкции, выполнили кирпичную кладку внутренних и наружных стен и смонтировали системы освещения. Сейчас они устанавливают индивидуальный тепловой пункт, параллельно оштукатуривают помещения и облицовывают фасад.

В ближайшее время запланированы работы по монтажу систем общеобменной вентиляции, отопления, а также сетей холодного и горячего водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации.

На площадке трудятся 128 человек, задействовано четыре единицы техники — экскаваторы и тракторы.

Четырехэтажное здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров будет вмещать 60 учебных кабинетов и классов. Для развития творческих и физических способностей детей оборудуют музыкальный зал, две спортивные зоны, лаборантские, мастерские и современную медиатеку.

Особенностью проекта станет атриум — многофункциональное пространство, где планируют проводить лекции и кинопоказы.

На пришкольном участке появятся зеленые зоны с теневыми навесами, отдельный двор для творчества, современные игровые и спортивные площадки. Также проектом предусмотрены велопарковки и зоны ожидания для родителей.

Открытие школы запланировано на 2027 год.