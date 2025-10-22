Готовность школы в селе Лайково Одинцовского округа достигла 80%

Строительство новой школы на 1100 учеников продолжается в селе Лайково Одинцовского округа. Учреждение готово уже на 80%. Подрядчик полностью завершил кровлю и фасады здания, на финишной прямой благоустройство спортивного ядра и площадок для активных игр.

Сейчас продолжаются внутренняя отделка и обустройство инженерных систем, на прилегающей территории устанавливают уличную мебель, малые архитектурные формы и ограждения. Задействовано на площадке 89 человек и две единицы техники.

Объект очень важный — его с нетерпением ждут жители села Лайково, микрорайона Город-Событие и новоселы жилого комплекса «Рублевский квартал». Завершить строительство образовательного учреждения должны в первом квартале 2026 года.

Площадь новой школы составляет более 13 тысяч квадратных метров. Четырехэтажное здание вместит 44 класса по 25 детей. Ребята смогут учиться в универсальных и специализированных кабинетах, для занятий младшеклассников предусмотрены отдельные кабинеты, а для детей из «продленки» — помещения с игровыми и спальными зонами.