Готовность школы в поселке Хорлово к 1 сентября проверили в Воскресенске

В поселке Хорлово продолжается капитальный ремонт школы «Наши традиции». Ход работ проверили представители депутатского корпуса, родители учеников и руководство образовательного учреждения.

Основная часть строительных работ уже выполнена. Завершены демонтаж и общестроительные работы, продолжаются ремонт кровли и фасада, началась чистовая отделка помещений.

Председатель Совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко вместе со сторонниками партии, родителями учащихся и администрацией школы посетил образовательное учреждение, где обучаются 394 ребенка. Капитальный ремонт стартовал в ноябре прошлого года в рамках народной программы партии.

Особое внимание уделяется модернизации инженерных систем. В школе полностью заменят отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение, канализацию и электроснабжение с использованием современного энергоэффективного оборудования.

«Особое внимание уделяется модернизации инженерных систем. В школе полностью обновят отопление, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение, канализацию и электроснабжение с применением современного энергоэффективного оборудования. Также будет установлена новая система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализация, система контроля доступа и оповещения», — отметил Сергей Матвиенко.

Завершить капитальный ремонт и открыть обновленную школу для учеников планируется к 1 сентября. Новый учебный год дети встретят в современных, комфортных и безопасных условиях.