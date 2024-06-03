Готовность школы в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино достигла 50%

Строительство школы на 550 мест продолжается в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино. На данный момент готовность объекта достигла 50%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«На площадке около 200 человек, которые ведут работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций, штукатурке стен, устройству наружных сетей и вентилируемого фасада, установке окон и монтажу инженерных систем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно проекту, в школе появятся учебные кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, медблок, пищеблок с обеденным залом, а также библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории обустроят площадку для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивную зону.

Ожидается, что школа распахнет двери для ребят 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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