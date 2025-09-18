Готовность школы в микрорайоне «Первый квартал» Ленинского округа достигла 89%

В финальную стадию вышло строительство самой большой школы в Ленинском округе. Здесь будут учиться 1675 детей.

На стройплощадке побывал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Он оценил ход работ.

«Школу возводит компания „Брусника“. Учебное заведение сдадут в эксплуатацию до конца этого года, и ключевая задача — обеспечить получение всех необходимых разрешительных документов в установленные сроки. Темпы работ хорошие. Внимание уделили благоустройству прилегающей территории, где завершается обустройство стадиона. Также проведут работы по организации подъездных путей и обеспечению пожарных проездов», — сказал Станислав Каторов.

Сейчас на объекте работают 220 специалистов. Они монтируют инженерные системы, в том числе вентиляции, канализации, электроснабжения, пожаротушения, занимаются отделкой, устанавливают окна и витражи, благоустраивают и озеленяют территорию.

Здание будет пятиэтажным. Его площадь составит 27 тысяч квадратных метров.

Школу строят по индивидуальному проекту. В ней предусмотрят многофункциональные пространства: трансформируемые классы для средней и старшей школы, просторные общественные зоны, большой спортивный зал и собственный амфитеатр на 600 мест.

Около учреждения появятся парк с эко-тропами, экспериментальный огород, сад с тактильными камнями, домики для птиц и насекомых.