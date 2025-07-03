Готовность школы в микрорайоне Барыбино в Домодедове достигла 95%

В микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово близится к завершению строительство современной школы на 550 мест. По словам представителей подрядной организации, объект готов на 95%.

Об этом они сообщили главе округа Евгении Хрусталевой во время выездного осмотра. Внутри здания уже установлена мебель, в столовой и библиотеке доставлено необходимое оборудование, а классы полностью подготовлены к приему учеников. В настоящее время ведутся последние отделочные работы и монтаж технологических систем.

Особое внимание уделяется актовому залу на 200 мест — кресла будут доставлены 2 июля, а монтаж займет не более двух дней. Зал оборудуют софитными стойками, балками, подсветкой сцены и мест, розетками и акустической системой для проведения различных мероприятий.

Представитель подрядчика Алексей Вихрев отметил, что благоустройство территории завершено: идет подсев газона, полив и посадка кустарников. На территории установлены малые архитектурные формы и игровые площадки. Внутри продолжается установка технологического оборудования.

Новая школа соответствует современным требованиям: здесь оборудованы кабинеты естественно-научного направления, мастерские, библиотечно-информационный центр, зоны психолого-педагогической поддержки и медицинские кабинеты. Для занятий спортом предусмотрены два просторных зала с мягкой обшивкой стен для безопасности учеников.

Открытие школы станет важным событием для жителей Барыбино и приурочено к 125-летию поселка. Директор Барыбино-Белостолбовской школы Марина Чабан подчеркнула, что ученики получат возможность учиться в специализированных классах по математике, экологии и агротехнологиям.