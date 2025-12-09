Готовность школы в «Южной Битце» Ленинского округа составила более 80%

Строительство новой школы на 1150 мест активно продолжается в жилом комплексе «Южная Битца». В настоящее время готовность объекта составляет 84%.

Специалисты ведут работы по каменной кладке, устройству кровли и фасада, установке окон, монтажу внутренних инженерных сетей и систем, отделке внутренних помещений. Параллельно выполняется благоустройство прилегающей территории. На строительной площадке ежедневно трудятся 148 рабочих и 16 единиц техники.

В здании, общая площадь которого составит 13 тысяч квадратных метров, разместятся учебные классы, лаборантские и универсальные кабинеты, обеденный, спортивный, и актовый залы. Завершить строительство планируют в июне 2026 года.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что открытие этой современной школы станет важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры муниципалитета. «Мы создаем не просто новое здание, а полноценный образовательный центр с передовым оснащением для качественного обучения и всестороннего развития наших детей», — подчеркнул он.