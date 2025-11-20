Готовность школы в деревне Сапроново в Ленинском округе достигла 94%

В жилом комплексе «Первый квартал» в деревне Сапроново Ленинского городского округа подходит к завершению строительство пятиэтажного общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 1675 учащихся. Готовность объекта достигла 94%.

На строительной площадке задействован 201 сотрудник. Сейчас в общеобразовательном учреждении идут работы по установке парапетных конструкций, систем канализации, пожаротушения и электроснабжения, также монтируют внутренние витражи и окна.

«Самым крупным проектом в сфере образования в первом квартале 2026 года станет открытие школы на 1675 мест, которая будет одной из крупнейших не только в округе, но и на всей территории Подмосковья», — сообщил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Завершаются работы по установке наружного освещения и чистовой отделки. Кроме того, специалисты продолжают работы по благоустройству территории: в спортивной зоне укладывают покрытие из резиновой крошки, обустраивают уличные тренажеры, трибуны, а также озеленяют территорию.