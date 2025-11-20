Готовность школы в деревне Сапроново в Ленинском округе достигла 94%
В жилом комплексе «Первый квартал» в деревне Сапроново Ленинского городского округа подходит к завершению строительство пятиэтажного общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 1675 учащихся. Готовность объекта достигла 94%.
На строительной площадке задействован 201 сотрудник. Сейчас в общеобразовательном учреждении идут работы по установке парапетных конструкций, систем канализации, пожаротушения и электроснабжения, также монтируют внутренние витражи и окна.
«Самым крупным проектом в сфере образования в первом квартале 2026 года станет открытие школы на 1675 мест, которая будет одной из крупнейших не только в округе, но и на всей территории Подмосковья», — сообщил глава Ленинского округа Станислав Каторов.
Завершаются работы по установке наружного освещения и чистовой отделки. Кроме того, специалисты продолжают работы по благоустройству территории: в спортивной зоне укладывают покрытие из резиновой крошки, обустраивают уличные тренажеры, трибуны, а также озеленяют территорию.
«Учебные кабинеты в школе оснастим современным оборудованием. Левое крыло здания выделим под начальные классы. На первом этаже обустроим библиотеку с выходом во двор, а на втором — спортзалы и репетиционные помещения. Третий и четвертый этажи займет амфитеатр на 600 мест и педагогическое пространство для работы и отдыха», — добавил глава округа.
Напомним, с 2023 года открыли девять новых современных школ: в Мисайлово, Молоково, Дрожжино, в жилых комплексах «Эко Видное 2.0», «Бутово парк 2Б», «Южная Битца», «Восточное Бутово», «Горки парк», «Римский». Это 9 862 новых учебных мест, которые позволяют детям получать качественное образование в шаговой доступности от дома.