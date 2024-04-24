Готовность школы в деревне Голубое достигла 70% | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:20 Готовность школы в деревне Голубое достигла 70% Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Работы по строительству школы на 1375 мест в деревне Голубое под Солнечногорском близятся к окончанию. Готовность объекта составляет 70%.

Специалисты завершают монтаж инженерных сетей и проводят внутреннюю отделку помещений. Также рабочие готовят к благоустройству прилегающую территорию, а по периметру устанавливают ограждение.

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Строительную площадку посетил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Он проверил ход проводимых работ, а также поручил рассмотреть вопрос об организации дорожного движения вблизи школы. Помимо этого, он предложил создать единую эксплуатационную службу, которая бы контролировала состояние инфраструктуры учреждения.

«Сейчас самый подходящий момент, чтобы продумать вопрос эксплуатации как здания новой школы в Голубом, так и менее современных зданий других учебных заведений округа. Я дал поручение более тщательно проработать вопрос создания единой службы, которая будет контролировать все наши образовательные учреждения. Я считаю, что каждый должен выполнять свои прямые обязанности: следить за состоянием школ — дело не учителей и педагогов, а специалистов совсем другой области», — отметил Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В новой школе проектом предусмотрено более 60 учебных классов, три спортивных зала, актовый и читальный залы, столовая, несколько лифтов, пространство для группы продленного дня и IT-зона. На улице для занятий физкультурой будут оборудованы беговые дорожки и 11 спортивных и игровых площадок.

Открытие новой школы, которая строится по президентскому проекту в деревне Голубое, запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне.

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