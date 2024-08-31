Готовность школы № 2 в Луховицах после ремонта достигла 96%

Капитальный ремонт Луховицкой городской школы № 2 подходит к завершению. Сейчас объект готов на 96%.

Работы велись с января в рамках президентского национального проекта «Образование», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия».

В школе уже установлен вентилируемый фасад, обновлены коммуникации, отремонтированы кабинеты, коридоры, актовый зал и спортзал, а также пищеблок. Подрядчики планируют работать в выходные дни, чтобы довести общестроительную готовность до 100%.

«Сейчас работы ведутся на первом этаже школы. Здесь выполняется установка дверей, монтаж подвесного потолка, установка выключателей и розеток, а также устройство наливных полов и мармолеума. Также продолжается установка противопожарных дверей и металлических козырьков входных групп. На втором и третьем этажах уборку проводит клининговая компания», — сообщила первый заместитель главы городского округа Луховицы Елена Лядова.

Кроме того, продолжаются работы на территории спортивного городка, где завершается укладка резинового покрытия. Ведется благоустройство прилегающей территории школы.

Торжественная линейка, приуроченная к открытию обновленной школы, состоится в понедельник, 2 сентября, в 10:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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