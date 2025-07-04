Готовность школы на улице Шилова в Коломне достигла 80%

В Коломне продолжается капитальный ремонт школы № 14, расположенной на улице Шилова. На объекте ежедневно работают свыше 90 специалистов.

В настоящее время строители завершают работы по фасаду здания, одновременно монтируют инженерные системы, проводят чистовую отделку внутренних помещений и обновляют пищеблок.

«Уверен, что обновленная школа станет настоящим центром знаний и творчества для юных жителей Коломны. Комфортное обучение и всестороннее развитие детей – наш безусловный приоритет!» - отметил депутат Госдумы РФ Никита Чаплин.

По состоянию на начало июля ремонт выполнен более чем на 80%. Обновленное учебное заведение откроет двери 1 сентября. При этом реконструкция не завершится — к сентябрю 2026 года планируется возведение пристроя к основному корпусу, который сможет принять дополнительно 400 учеников.