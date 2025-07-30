Готовность школы на улице Февральской в Подольске достигла 70%

Капитальный ремонт школы на улице Февральской движется к завершению. Выполнено более 70% всех запланированных работ.

В настоящее время строители обновляют фасад здания и крышу, завершают установку электросистем. Активно ведется отделка помещений.

В ходе капремонта здания общей площадью 3 016 квадратных метров предусмотрены обновление фасада, кровли и входной группы, замена инженерных сетей, радиаторов, сантехнического оборудования, окон и дверей, внутренняя отделка помещений, модернизация пищеблока.

Особое внимание уделят благоустройству территории. Заменят ограждения, модернизируют спортивную зону, сделают футбольное поле.

Здание бывшей школы № 6 на Февральской улице 1938 года постройки теперь относится к лицею № 5. До начала ремонта учебное заведение посещали более 800 учеников.

Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета. Их планируют завершить в ближайшее время и открыть школу к 1 сентября.