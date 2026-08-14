Готовность школы имени Рыбникова к 1 сентября проверили в Воскресенске

Участники проверили учебные кабинеты, столовую, спортивный зал, санитарные помещения, входную группу и прилегающую территорию. Особое внимание уделили безопасности детей, качеству ремонта и устранению возможных недочетов.

«Важно, чтобы дети пришли в безопасную, комфортную и современную школу. Вместе с родителями мы обсудили замечания и определили, что необходимо сделать до начала учебного года», — отметила Жанна Мишина.

Родители поделились своими предложениями. По итогам проверки замечания передадут ответственным специалистам для устранения.

«Для нас важно, чтобы в школе было не только красиво, но и удобно детям. Мы посмотрели, как организованы учебные кабинеты, столовая, спортивный зал и другие помещения. Когда территория безопасна, детям проще сосредоточиться на учебе и чувствовать себя комфортно. Хорошо, что родители могут лично участвовать в проверке и высказать свои предложения», — подчеркнула родительница Олеся Кулакова.

«Родительская приемка» проводится в Московской области в рамках Народной программы «Единой России». В 2026 году в регионе запланировано строительство 20 школ и 26 детских садов, а капитальный ремонт проведут в 48 школах и 38 детских садах.