Готовность школьных стадионов к учебному году проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске проверили школьные стадионы на соблюдение требований безопасности. Межведомственная комиссия осмотрела шесть объектов, которые ранее были включены в региональный проект «Открытый стадион».

Комиссия проверила объекты вблизи лицея № 1, нового и старого корпусов школы № 4, а также школ в поселках Менделеево, Алабушево и в деревне Кривцово. В осмотре участвовали специалисты управлений образования, безопасности, правового управления администрации, сотрудники полиции и вневедомственной охраны. Они проверили спортивные сооружения, покрытие беговых дорожек и площадок, крепления, наличие ограждений, камер видеонаблюдения и средств освещения. В преддверии учебного года на стадионах покосят траву, освежат окраску конструкций, обновят сетки на воротах и щитах.

«Благодаря проекту „Открытый стадион“ жители теперь могут бесплатно заниматься физкультурой на школьных спортивных площадках. На стадионах запрещается мусорить, курить, выгуливать домашних животных, использовать спортивное оборудование не по назначению. Соблюдать правила важно, чтобы школьники, занимающиеся на стадионе в учебное время, чувствовали себя комфортно», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

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