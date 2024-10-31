Готовность школьных автобусов к зиме проверили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Готовность школьных автобусов к зимнему сезону проверили на площадке «Менделеево-Автотест» в Солнечногорске. Сотрудники технического надзора солнечногорской Госавтоинспекции осмотрели 13 единиц техники категорий М2 и М3, задействованных в перевозке детей.

Во время технического осмотра особое внимание было уделено состоянию шин и внешним световым приборам, которые должны соответствовать требованиям правил дорожного движения и эксплуатации. Водителей проверили на наличие действующих прав и соответствующей категории, а также на отсутствие административных правонарушений и штрафов. В настоящее время в округе для перевозки детей используется 14 транспортных средств: 12 из них работают на маршрутах, а два автобуса находятся в резерве.

«Регулярно проводим профилактические беседы с водителями. Акцентируем внимание на правилах перевозки детей, включая соблюдение скоростного режима и правил эксплуатации техники. Это необходимо для обеспечения безопасности учеников во время поездок», — отметил инспектор отделения технического надзора солнечногорской Госавтоинспекции Георгий Тельнов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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По итогам проверки, проведенной Госавтоинспекцией, было установлено, что все требования соблюдены. Школьные автобусы полностью готовы к зимнему сезону.

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