Готовность школьных автобусов к зиме проверили в Солнечногорске

Готовность школьных автобусов к зимнему сезону проверили на площадке «Менделеево-Автотест» в Солнечногорске. Сотрудники технического надзора солнечногорской Госавтоинспекцииосмотрели 13 единиц техники категорий М2 и М3, задействованных в перевозке детей.
Во время технического осмотра особое внимание было уделено состоянию шин и внешним световым приборам, которые должны соответствовать требованиям правил дорожного движения и эксплуатации. Водителей проверили на наличие действующих прав и соответствующей категории, а также на отсутствие административных правонарушений и штрафов. В настоящее время в округе для перевозки детей используется 14 транспортных средств: 12 из них работают на маршрутах, а два автобуса находятся в резерве.
«Регулярно проводим профилактические беседы с водителями. Акцентируем внимание на правилах перевозки детей, включая соблюдение скоростного режима и правил эксплуатации техники. Это необходимо для обеспечения безопасности учеников во время поездок»,— отметил инспектор отделения технического надзора солнечногорской Госавтоинспекции Георгий Тельнов.
По итогам проверки, проведенной Госавтоинспекцией, было установлено, что все требования соблюдены. Школьные автобусы полностью готовы к зимнему сезону.