Готовность школьного транспорта к 1 сентября проверили в Химках

В Химках завершают подготовку образовательной инфраструктуры к новому учебному году. Особое внимание уделяют безопасности школьников и организации подвоза детей к образовательным учреждениям.

Глава городского округа Химки Инна Федотова лично контролирует готовность школ и школьного транспорта.

К 1 сентября подготовили пять школьных автобусов. Они будут перевозить учеников Луневской школы и школы № 19. Все транспортные средства прошли необходимые технические проверки.

«Транспорт технически исправен, оборудован ремнями безопасности, системой ГЛОНАСС, камерами, тахографами и кнопками экстренного вызова. Перед началом учебного года маршруты обследованы и согласованы с Госавтоинспекцией. Водители будут проходить ежедневный медицинский контроль», — отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Школьный подвоз организуют для 389 детей: 273 учеников Луневской школы и 116 учащихся школы № 19. Для каждого направления подготовили безопасные маршруты.

Ученики Луневской школы будут пользоваться двумя направлениями. Автобус по маршруту Клушино — Лунево — Клушино будет отправляться утром в 7:00 и 8:00, а возвращаться после занятий — в 14:00 и 17:00. На маршруте Носово — Лунево — Носово предусмотрены утренние рейсы в 7:00, 7:40 и 8:10, обратные — в 14:00, 16:30 и 17:00.

Для учеников школы № 19 в микрорайоне Новогорск подготовили два маршрута на автобусах ПАЗ. Первый пройдет по направлению Брехово — Юрлово — Пятницкие Луга — Брехово. Отправление утром запланировано на 7:00, обратный рейс — на 15:00.

Второй маршрут пройдет через Брехово, Пятницкие Луга и Митино Дальнее с возвращением в Брехово. Время отправления — 7:00, обратного рейса — 15:00.

Всего 1 сентября в Химках за парты сядут более 33 тысяч школьников, в том числе 3 531 первоклассник.

В новом учебном году в округе также введут в эксплуатацию четыре образовательных объекта: школу в Подрезково, образовательный комплекс в Новогорске, Луневскую школу и гимназию № 23 в Сходне, где завершился капитальный ремонт.