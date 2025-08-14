Готовность школ к учебному году проверили в Озерах и Коломне

Приемная комиссия проверила готовность образовательных учреждений в Коломне и Озерах к учебному году. За лето здесь провели текущие ремонты, чтобы дети и педагоги вернулись в обновленные классы.

В Радужненской средней школе в нескольких кабинетах обновили напольное покрытие и мебель, покрасили стены и полы в коридорах. В пищеблоке заменили систему вентиляции. На территории установили современные откатные ворота, чтобы автобусам было удобно заезжать в школу. Вскоре планируют обновить крышки люков.

Ремонты начались сразу после окончания летней лагерной смены 10 июля. Все работы планируют выполнить до 25 августа.

«Все делается для того, чтобы детям было уютно, комфортно и безопасно находиться в образовательном учреждении», — отметил директор школы Евгений Аникин.