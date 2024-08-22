Готовность школ к новому учебному году проверят в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Приемка образовательных учреждений к новому учебному году проходит в Солнечногорске. Межведомственная комиссия проверят готовность 75 муниципальных и частных школ, детских садов, домов детского творчества.

«Приказом управления образования создана межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Росгвардии, ФСБ, сотрудники управления территориальной безопасности и Солнечногорской больницы. По промежуточным итогам могу сказать, что проверенные на сегодняшний день образовательные учреждения округа готовы к новому учебному году и 2 сентября с радостью встретят детей. Приемка еще продолжается», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Члены комиссии оценивают соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, противопожарной и антитеррористической безопасности, материально-техническое обеспечение, оснащение медицинских кабинетов, учебно-методическую документацию. Тщательно проверяют работоспособность металлодетекторов и систем оповещения, исправность поступления сигналов на пульт управления в случае возникновения внештатных ситуаций, целостность ограждений и организацию дорожного движения.

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Безопасность пребывания учащихся на территории Радумльского лицея-интерната оценил участник специальной военной операции Михаил Каталин.

«У нас кадетский корпус, поэтому антитеррористической безопасности уделяем еще большее внимание, чем в обычных школах. Охрана и система безопасности работают исправно, к учебному году приобрели новую стационарную рамку-металлодетектор, обновили компьютерное оборудование и камеры», — рассказал директор Радумльского лицея-интерната Владимир Красин.

По итогам приемки комиссия подпишет акты готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

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