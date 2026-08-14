Готовность школ к 1 сентября проверили в Электрогорске

11 августа заместитель главы округа Александр Кулаков осмотрел учебные учреждения муниципалитета. Цель проверок — оценка безопасности и комфорта созданных для детей условий к новому учебному году.

В ходе проверки особое внимание уделили вопросам безопасности. Специалисты осмотрели освещение по периметрам и на прилегающих территориях — это важно для защиты учеников в темное время суток.

Также отметили необходимость привести в порядок входные группы: поправить плитку, убрать смет, завершить покос травы. Отдельное требование — заменить флаги к 1 сентября: символы государственности должны быть в безупречном состоянии.

Отдельный блок вопросов связан с новым лицеем. Оказалось, что асфальт на парковке уложен ненадлежащим образом и уже начал крошиться. Подрядчик обязан устранить дефекты.

Для повышения безопасности дорожного движения планируется вынести на ближайшую комиссию ряд предложений: изменить разметку со сплошной на прерывистую, разрешить левый поворот на парковку и установить знак «Запрет ночной парковки». Эти меры помогут упорядочить движение и снизить риски для учащихся.