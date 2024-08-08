Готовность школ и детских садов к учебному году проверили в Коломне

В Коломне и Озерах завершается приемка школ и детских садов перед новым учебным годом. Проверку проводят представители администрации, Роспотребнадзора, а также служб и ведомств, отвечающих за безопасность. Всего комиссия осмотрит 146 объектов образования округа.

«Основное внимание уделяется вопросам безопасности — пожарной, санитарной и антитеррористической. Под контролем и организация дорожного движения вблизи школ и детских садов», — отметила заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Напомним, этим летом строители отремонтировали кровлю и установили новые игровые площадки в детском саду № 14 «Дельфинята», привели в порядок туалеты в двух корпусах Емельяновской школы, пищеблоки в детских садах № 46 «Орленок» и № 41 «Жаворонок», а также бассейн в школе № 16. Кроме того, все школы муниципалитета к учебному году обеспечены учебниками и методическими пособиями.

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