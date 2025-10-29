Готовность сезонного катка на Новлянской набережной в Воскресенске достигла 40%

Параметры ледового поля составят 26 на 56 метров. Специалисты уже подготовили основание.

Также они заканчивают строить многофункциональный теплый павильон. В нем разместят прокат коньков, зону для переобувания, камеры хранения, стойку для зарядки телефонов.

Здесь появится зона отдыха с 20 скамейками и теплый туалет. Каток украсят гирляндами, на нем будет звучать фоновая музыка. В планах открыть кафе с горячими напитками.

Кроме того, на поле будет работать современная система охлаждения. Это позволит поддерживать идеальное покрытие даже при +10 градусах — то есть до конца сезона, которое запланировано на 15 марта 2026 года.

Отметим, что проект реализуют по губернаторской программе «Зима в Подмосковье». Посещать каток можно будет бесплатно.