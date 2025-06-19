Готовность ремонта здания лицея в Истре составила 65%

Более 65% ремонтных работ выполнили в Истринском лицее площадью более 6400 квадратных метров. Сейчас там вывозят мусор, штукатурят перегородки в подвале, укладывают плитку в рекреационных зонах и санузлах.

Помимо этого, специалисты устанавливают радиаторы отопления и электрические щиты, монтируют вентиляцию и подвесные потолки, выполняют фасадные работы и обновляют входные группы, меняют внутренние двери. Предчистовую отделку завершили на 92,5%, чистовую отделку выполнили на треть, а готовность реконструкции фасада достигла 40%. Все инженерные системы, включая воду, отопление, вентиляцию, электричество и связь, подключили на 86%. Поставка оборудования пока составляет 10%.

На площадке трудятся 86 строителей и четыре инженера, задействована современная строительная техника. После окончания внутренних работ подрядчики приступят к благоустройству территории вокруг лицея.