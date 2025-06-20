Готовность ремонта поликлиники в Щелкове превысила 50%

Строительная готовность поликлиники в Щелкове составила более 50%. В здании уже установили новые окна, вентилируемый фасад. Сейчас проводится монтаж системы вентиляции, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

На следующем этапе займутся внутренней отделкой, установкой дверей и оборудования в зонах ожидания, обустроят систему навигации.

В ведомстве добавили, что медучреждение базируется в трехэтажном здании. На первом расположат регистратуру, кабинеты терапии, педиатрии, забора анализов, флюорографии и рентгена, физиотерапии и лаборатории. Это добавит удобства для пожилых посетителей и граждан с ОВЗ.

Работы проводятся силами девяти человек. Требования к строительству установлены по стандарту «Наша поликлиника».