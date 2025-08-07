Готовность ремонта детского сада в деревне Радумля в Солнечногорске достигла 80%

В городском округе Солнечногорск активно ведется капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 44, расположенного в деревне Радумля в микрорайоне Механического завода № 1. На данный момент готовность объекта составляет около 80%.

В ходе работ строители полностью заменили систему отопления, провели модернизацию сетей горячего и холодного водоснабжения, завершили работы по обновлению фасада здания, приступили к укладке линолеума в группах, заменили канализационные трубы и смонтировали систему видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». Также там ведутся работы по установке бассейна.

«Это дошкольное учреждение возвели в 1950-х годах. Сегодня оно располагается на участке площадью 28 тысяч квадратных метров. В ближайшее время благоустроят и прилегающую территорию, а внутри заменят мебель и оснастят помещения современным оборудованием. Совсем скоро малыши смогут оценить все изменения и с радостью начнут посещать обновленный детский сад», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», являющейся частью национального проекта «Семья».

Планируется, что все работы будут завершены в 2025 году.