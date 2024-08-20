Готовность путепровода «88 км» в Воскресенске достигла 80%

В городском округе Воскресенск ведутся активные ремонтные работы на путепроводе «88 км». Депутаты, члены и сторонники партии «Единая Россия» встретились с заместителем руководителя проекта Константином Шердиком для обсуждения хода работ.

Заместитель руководителя проекта Константин Шердик сообщил, что в планах открыть проезжую часть до 10 сентября. Сейчас выполняются работы по ремонту опор, устройству дождевой канализации и ремонту лестничных сходов. В проекте задействованы 45 человек и пять машин. Полностью завершить работы планируется до конца сентября.

Сейчас на организовано реверсивное движение, однако уже в начале сентября планируется открыть обе полосы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».