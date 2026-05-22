Готовность пункта временного размещения проверили в Солнечногорске

На базе школы № 4 в микрорайоне Рекинцо 21 мая прошло показательное развертывание пункта. Мероприятие организовали для проверки готовности служб к действиям в чрезвычайных ситуациях и обеспечения безопасности жителей округа.

Особенностью тренировки стала внутренняя проверка без заранее утвержденного сценария. Во время учений подтвердили высокую готовность профильных служб и возможность эффективно использовать здание школы в качестве пункта временного размещения.

Такие пункты нужны для эвакуации населения при наводнениях и паводках, прорывах плотин и дамб, крупных пожарах (в том числе природных), землетрясениях, авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства (например, при отключении тепла зимой), на опасных объектах, а также при эпидемиях.

Заместитель главы округа Максим Барков уточнил, что в Солнечногорске утверждены 22 таких пункта. Там эвакуированным гражданам оказывают комплексную поддержку: учет и размещение, доступ к воде и питанию, медицинскую и другие виды помощи. Максимальный срок пребывания — от нескольких часов до трех суток. Все зависит от характера ситуации.

В экстренных случаях жителям рекомендуют следить за официальными источниками информации. Решение об эвакуации, адреса пунктов, сроки и способы получения дополнительных сведений будут доведены через уполномоченные органы.