Готовность пристройки к школе № 9 в Одинцове достигла 62%

На улице Северной продолжается строительство пристройки к Одинцовской школе № 9, рассчитанной на 550 учеников. Строительная готовность объекта достигла 62%, работы ведутся одновременно внутри здания и на прилегающей территории.

Подрядная организация завершает фасадные работы, монтирует внутренние инженерные сети и приступила к отделке помещений. Монтаж системы вентилируемых фасадов выполнен на 85%, продолжаются остекление, прокладка электросетей и слаботочных коммуникаций. В ближайшее время строители перейдут к чистовой отделке и установке дверей.

Параллельно ведется ремонт основного здания школы. Специалисты утеплили фасады и заменили оконные блоки. Следующими этапами станут устройство откосов и установка новых дверей.

На прилегающей территории создают инфраструктуру для занятий спортом и отдыха. Проект предусматривает строительство спортивного ядра с площадками для баскетбола и мини-футбола, зоны с уличными тренажерами, универсальной площадки, а также парковки.

Новая пристройка будет иметь переменную этажность — от двух до четырех этажей. Общая площадь здания составит более девяти тысяч квадратных метров. В корпусе разместят кабинеты, помещения для изучения естественных наук, классы иностранных языков и информатики, мастерские, кабинет кулинарии. Завершить строительство планируется в первом квартале 2027 года.