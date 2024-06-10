Готовность пристройки к Поваровской школе в Солнечногорске составила 75%

В городском округе Солнечногорск продолжаются работы по возведению пристройки на 300 мест к Поваровской школе. Готовность объекта достигла 75%. Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта.

На сегодняшний день специалисты завершают фасадные работы и параллельно выполняют монтаж внутренних инженерных сетей и лифтов, а уже в ближайшие две недели приступят к чистовым работам.

«На объекте задействована команда из 115 человек. Такого количества специалистов достаточно, чтобы сдать пристройку раньше установленного срока. Также сейчас перед подрядчиком поставлена задача ускорить закупку мебели и оборудования», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

В новом трехэтажном здании появятся учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотека с читальным залом, столовая, а также административные и технические помещения. На прилегающей территории запланировано создать многофункциональную площадку для проведения мероприятий и физкультурно-спортивную и учебно-опытную зоны.

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