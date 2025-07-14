Готовность пристройки к гимназии № 6 в Солнечногорске составила почти 50%

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске стремительно продвигается возведение нового корпуса на 300 ученических мест для гимназии № 6, носящей имя дважды Героя Советского Союза Дмитрия Драгунского. На данный момент готовность сооружения приближается к отметке в 50%.

На строительной площадке задействованы 137 специалистов и семь единиц техники. В настоящее время продолжаются фасадные работы, монтируют инженерное оборудование и внутренние коммуникационные сети, а также ведутся отделочные работы во внутренних помещениях. Важно отметить, что в новом корпусе уже установлены окна, завершен монтаж электросетей и подготовлены водопроводные коммуникации.

«Строительство пристройки на 300 мест идет в заданном темпе. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы ведутся по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета. Открытие пристройки запланировано на сентябрь текущего года.

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