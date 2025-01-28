Готовность приемно-диагностического отделения травмоцентра в Ногинске достигла 98%

В стационаре № 1 на Комсомольской улице в Ногинске продолжаются завершающие работы в приемно-диагностическом отделении с операционным блоком травмоцентра первого уровня. Масштабный капитальный ремонт, начавшийся в 2023 году, направлен на полное обновление отделения, внедрение современного оборудования и создание комфортных условий для пациентов.

Объект посетили депутаты Богородского округа вместе с представителями администрации, чтобы оценить ход ремонтных работ.

«Все очень современно, есть разделение на зоны, чтобы пациентам было комфортно и удобно. Работы проходят на самом высоком уровне», — отметила депутат Екатерина Щербакова.

Строительная готовность объекта составляет 98%. Основные работы уже завершены. Сейчас ведется уборка помещений, подготовка исполнительной документации и защита выполненных объемов работ.

Для полного завершения ремонта остается выполнить фасадные работы, установить систему автоматизации, включая наружное освещение и электронную очередь, а также благоустроить прилегающую территорию. Планируется завершение работ по планировке участка, устройству отмостки вокруг здания, обустройству подъездных путей для автомобилей скорой помощи и площадки для пожарного транспорта.

Травмоцентр играет ключевую роль в оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральных трассах, а также при других травмах и чрезвычайных ситуациях. Обновленное отделение станет важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры региона, предоставляя жителям и гостям округа услуги нового уровня.