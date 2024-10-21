Готовность пожарной части № 79 к зиме проверили в Чехове

Заместитель главы Чехова Павел Сибарсов проинспектировал уровень подготовки пожарной части № 79 к зимнему сезону. Он осмотрел технику, учебные классы и дежурную часть отдела.

Каждого специалиста пожарной части № 79 городского округа Чехов обеспечили индивидуальным оборудованием, включая спасательные маски и устройства. По инструкции спасатели обязаны приехать на место чрезвычайного происшествия за 20 минут, при этом на сборы у них всего минута.

Отметим, что почти сразу после окончания проверки, в дежурную часть поступил звонок о возгорании в частном доме. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

В пожарной части регулярно проводят тренировки для личного состава, сюда также приезжают на практику учащиеся из соседних округов. Для спасателей в отделе есть все наглядные материалы, это помогает поддерживать уровень теоретических и практических знаний на высоком уровне.

Результаты проверки показали, что пожарная часть № 79 полностью готова к зиме.

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