Готовность поселка Сосны к отопительному сезону достигла 94%

Поселок Сосны почти готов к отопительному сезону. Работы в преддверии осенне-зимнего периода проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Паспорта получили почти 94% объектов.

С наступлением холодов жилой фонд округа обеспечит теплом 210 котельных — все они прошли плановую проверку. Глава муниципалитета оценил качество проделанных работ. Горячую воду здесь снабжает котельная, которую построили еще в 1969 году, а в 2013 ее отремонтировали и улучшили.

«В котельной установлены три мощных газовых котла общей мощностью почти в 17 Гкал в час. Объект полностью автоматизирован. Более того, параметры давления и температуры теплоносителя в системе в режиме реального времени заносятся в специальный электронный журнал и отправляются в областное Министерство энергетики», — рассказал Андрей Иванов.

Сотрудники «Одинцовской теплосети» еще летом провели техническое обслуживание и ремонт оборудования, в том числе проверили системы автоматики и водоподготовки. На случай нештатных ситуаций на территории котельной установили мощный дизельный генератор и аварийный резерв топлива.

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 32 многоквартирных дома, два ведомственных детских сада и амбулаторию. В областное Министерство энергетики уже направили документы о том, что все объекты, обслуживаемые «Одинцовской теплосетью», к отопительному сезону готовы.

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