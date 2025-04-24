Готовность поликлиники в ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове достигла 15%

В ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове начали строительство первого этажа новой поликлиники. На данный момент готовность объекта превышает 15%.

Поликлиника, общей площадью около шести тысяч квадратных метров, будет рассчитана на обслуживание до 500 пациентов за смену, включая как взрослых, так и детей.

В новом медцентре планируется открытие отделений терапии, педиатрии, кардиологии, урологии, гинекологии, стоматологии, оториноларингологии, офтальмологии, эндокринологии, инфекционных болезней, хирургии, травматологии и ортопедии. Также здесь будут проводиться профилактические осмотры, ультразвуковая диагностика и рентгенологические исследования.

Отметим, на территории вокруг здания обустроят парковочные места и зоны для отдыха. Завершение строительства и открытие поликлиники намечено на 2026 год.