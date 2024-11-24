Готовность поликлиники на Кузьминской улице в Котельниках достигла 90%

В городском округе Котельники близится к завершению строительство новой городской поликлиники на улице Кузьминской. Медицинское учреждение, рассчитанное на 400 посещений в смену, готово уже на 90%.

Работы по благоустройству территории завершены: уложен асфальт, высажены деревья и кустарники, обустроена небольшая детская площадка, а для велосипедистов установлен крытый паркинг.

Новая поликлиника будет включать взрослое и детское отделения, дневной стационар и диагностическую лабораторию. Учреждение сможет обслуживать более 22 тысяч человек, что особенно важно в условиях увеличения численности населения.

«Это долгожданный объект для всех нас. Мы видим красивые стены, просторные кабинеты и понимаем, что совсем скоро пациенты смогут получать здесь всю необходимую помощь в одном месте», — сообщил главный врач Котельниковской городской поликлиники Дмитрий Полынин.

Напомним, что поликлиника строится в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, на улице Новая продолжается возведение женской консультации. Строительная готовность этого объекта составляет 80%, а уже на следующей неделе начнется установка мебели и дверей.

Открытие двух новых медицинских учреждений станет важным шагом в улучшении качества медицинского обслуживания для жителей Котельников.