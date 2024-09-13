Готовность поликлиник к вакцинации от гриппа проверили в Химках
В Химках проверили работу поликлиник по вакцинации от гриппа. Обход медучреждений провела начальник управления социальных коммуникаций Татьяна Беккер.
Медперсонал поликлиники № 2 обсудил эффективность новых программ вакцинации и провел экскурсию по кабинетам.
Поликлиники Химок уделяют особое внимание обратной связи от пациентов, благодаря этому система оказания услуг более комфортная.
Наибольшее количество пациентов с гриппом ежегодно приходится на февраль. Врачи предупреждают, что позаботиться о здоровье необходимо уже сейчас. Прививка сокращает риски осложнений.
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