Готовность поликлиник к вакцинации от гриппа проверили в Химках

В Химках проверили работу поликлиник по вакцинации от гриппа. Обход медучреждений провела начальник управления социальных коммуникаций Татьяна Беккер.

Медперсонал поликлиники № 2 обсудил эффективность новых программ вакцинации и провел экскурсию по кабинетам.

Поликлиники Химок уделяют особое внимание обратной связи от пациентов, благодаря этому система оказания услуг более комфортная.

Наибольшее количество пациентов с гриппом ежегодно приходится на февраль. Врачи предупреждают, что позаботиться о здоровье необходимо уже сейчас. Прививка сокращает риски осложнений.

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