Готовность полигона ТБО к пожароопасному сезону проверили в Серпухове

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко, министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин и представители МЧС проверили готовность полигона ТБО «Съяново» к пожароопасному периоду. Комиссия оценивала 19 ключевых пунктов.

Полигон функционировал с 1999 по 2016 года. На его территории накопилось почти 1,8 миллиона кубометров отходов. В 2022 году объект рекультивировали в рамках программы «Чистая страна» национального проекта «Экология» по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Готовность полигона к пожароопасному сезону оценивали по 19 пунктам. Все системы, включая аппаратуру по дегазации и очистке фильтрата, работают исправно. Особое внимание уделили армогрунтовой стене и очистным сооружениям. В верхней части полигона отсутствовал специфический запах, что подтвердило эффективное функционирование системы сбора и удаления газа.

Комиссия отметила, что на полигоне соблюдены требования МЧС и Министерства экологии и природопользования, а персонал готов к внештатным ситуациям. Объект оснащен запасом воды в пожарном резервуаре, ограждения и система наблюдения функционируют своевременно.

«Рабочая комиссия признала полигон „Съяново“ полностью готовым к пожароопасному периоду 2025 года», — прокомментировал Алексей Шимко.