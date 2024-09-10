Готовность Подмосковья к осенне-зимнему периоду превысила 90%
Хромушин: общая готовность Подмосковья к осенне-зимнему периоду — 91%
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье вышла на финишную прямую. Объем проведенных гидравлических испытаний, по последним данным, составляет 95%, а общая готовность на 1 сентября — 91% при плане — 90%, доложил на заседании правительства региона вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«У нас полностью сложилась программа краткосрочных мероприятий этого года, 150 мероприятий, 170 километров сетей, 35 котельных и дополнительная опрессовка позволила включить в программу 20 мероприятий, это почти 15 километров сетей. Готовность по госпрограмме у нас 48%», — уточнил Хромушин
Что касается гидравлических испытаний, то здесь уже можно говорить о завершающем этапе, продолжил он. Речь идет об уровне готовности в 95%. Противоаварийные тренировки завершены на 80%.
«По объектам „Газпромтеплоэнерго“ — на совещании коллеги взяли обязательства подготовить свое хозяйство к зиме», — добавил Хромушин.
Интересно
Масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду идет в каждом муниципалитете, отмечал ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Она состоит из трех слагаемых: первое — котельная, второе — сети, третье — многоквартирные дома.
В общей сложности в области более 50 тысяч МКД, а это самый большой показатель в стране. С учетом этого, по словам Воробьева, важно предлагать более проактивный, своевременный подход в подготовке тех домов, которые находятся в зоне риска.
«Эту работу нужно делать оперативно, чтобы иметь больше времени по наведению порядка в подвале, замене труб или в таких нюансах, как индивидуальные тепловые пункты и прочие коммуникации», — указывал глава области.