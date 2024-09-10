Готовность Подмосковья к осенне-зимнему периоду превысила 90%

Подготовка к осенне-зимнему периоду в Подмосковье вышла на финишную прямую. Объем проведенных гидравлических испытаний, по последним данным, составляет 95%, а общая готовность на 1 сентября — 91% при плане — 90%, доложил на заседании правительства региона вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«У нас полностью сложилась программа краткосрочных мероприятий этого года, 150 мероприятий, 170 километров сетей, 35 котельных и дополнительная опрессовка позволила включить в программу 20 мероприятий, это почти 15 километров сетей. Готовность по госпрограмме у нас 48%», — уточнил Хромушин

Что касается гидравлических испытаний, то здесь уже можно говорить о завершающем этапе, продолжил он. Речь идет об уровне готовности в 95%. Противоаварийные тренировки завершены на 80%.