Готовность парков к зимнему содержанию проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске завершилась проверка готовности оборудования и персонала к работе в зимний период. Комиссия оценила материально-техническую базу подрядной организации, которая занимается содержанием городских парков.

Смотр техники и инвентаря состоялся в центральном парке культуры и отдыха. В состав комиссии вошли первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов, представитель Министерства благоустройства Московской области Юлия Илларионова, а также директор МБУК «Парки Солнечногорья» Никита Харченков.

Ответственные лица осмотрели техническое состояние уборочных машин, проверили наличие необходимого инвентаря и оценили квалификацию специалистов, выполняющих ручной труд.

«По итогам сделан вывод, что возможности для своевременной уборки и содержания парков городского округа на протяжении всего зимнего сезона присутствуют в полном объеме и соответствуют нормативу», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Для обеспечения качественного зимнего обслуживания парковых зон Солнечногорска будет задействовано 12 единиц спецтехники, включая мини-погрузчики и тракторы. Кроме того, в распоряжении рабочих имеется более 190 единиц инвентаря, в том числе механизированного: воздуходувки, роторы, бензопилы и кусторезы. К работам будут привлечены 55 сотрудников — дворники, трактористы и другие специалисты.