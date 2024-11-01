Готовность парков к зимнему сезону проверили в Подмосковье

В Подмосковье проверили готовность парков к зимнему сезону. Представители администраций городских округов. министерств и ведомств оценили состояние уборочной техники, инвентаря и готовности персонала к предстоящей зиме.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, зимой парки продолжают привлекать жителей и гостей региона.

«В ходе мониторинга мы сосредоточились на увеличении числа рабочих, проверке уборочной техники и ручного инвентаря. Также было решено приобрести противогололедные материалы, определить места для складирования снега и подготовить катки, лыжные трассы и новогоднюю инфраструктуру к 1 декабря», — рассказал Хайкин.

Он добавил, что в последние годы в Подмосковье уделяется большое внимание развитию лыжного спорта. В регионе реализуется программа по благоустройству лесопарковых территорий «Парки в лесу».

«Во многих лесопарках региона будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей Подмосковья», —заключил Хайкин.