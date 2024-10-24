Готовность парков к зиме проверили в Лобне

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин и заместитель главы городского округа Лобня по благоустройству Игорь Демченко провели инспекцию готовности парков к зимнему сезону. В ходе проверки особое внимание уделили количеству и состоянию уборочной техники, включая тракторы, мини-погрузчики и роторы.

Все оборудование признано готовым к предстоящим зимним условиям. Также в наличии имеются необходимые инструменты, такие как лопаты, скребки и ледорубы. За каждым парком закреплены сотрудники, ответственные за своевременную очистку территорий от снега.

Павел Родин и Игорь Демченко также осмотрели Центральный парк, где проверили состояние спортивных и детских площадок, а также павильонов для мастер-классов. Открытие катка в парке запланировано на 1 декабря, а для любителей лыжного спорта будет проложена трасса длиной пять километров.

Напомним, что летом в Центральном парке Лобни завершилась масштабная реконструкция в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В результате преобразований парк получил безбарьерную входную группу, сцены с трибунами, новые аттракционы и павильон-кафе. Также были созданы детская площадка, зоны для занятия спортом, беговые и велодорожки, что значительно повысило комфорт и привлекательность этой локации.

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