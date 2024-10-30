Готовность парков к зиме проверили в 19 округах Подмосковья

С 18 по 31 октября представители Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк» проводят рабочие выезды в парки региона. На данный момент парки проверили в 19 округах региона. Завершающий выезд состоится 31 октября в Королеве.

Основное внимание уделяют оценке состояния парков, уборочной техники и готовности персонала к холодам. В преддверии зимнего сезона парки готовятся к высокому потоку посетителей.

Жителей и гостей ждет насыщенная программа: будут открыты Почты и Резиденции Деда Мороза, установлены новогодние ели, ярмарки и иллюминация. В рамках конкурса лучшие локации получат знак «Дед Мороз рекомендует».

Зимой для посетителей оборудуют катки, лыжные трассы, пункты проката инвентаря и зоны для обогрева.