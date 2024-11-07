Готовность отопительной системы проверили в школе № 8 в Балашихе

Члены фракции «Единая Россия» во главе с Ульяной Кондряковой проверили систему отопления в школе № 8, расположенной в жилом комплексе «Леоновский парк». Инспекция состоялась в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в связи с наступлением холодов.

Комиссия отметила, что регулярные инспекции помогают контролировать техническое состояние систем, особенно в период низких температур.

«Мы регулярно организуем такие инспекции в рамках партийного проекта. Тем более, что на улице заметно похолодало. Особое внимание уделяем техническому состоянию сетей, работе теплоузлов и контролю температуры. Проведенные проверки систем отопления в школе № 8 показали их хорошую работу. Все помещения оснащены радиаторами, которые обеспечивают равномерное прогревание воздуха», — сообщила член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.

Отопительный сезон в Балашихе начался 3 октября, и тепло уже поступило во все многоквартирные дома и социальные объекты округа. В рамках инициативы «Школа грамотного потребителя» партия стремится обеспечить комфортные условия для учащихся и поддерживать высокие стандарты в образовательных учреждениях.

Проверка работы систем отопления в школе № 8 показала, что учреждение готово к холодному периоду.

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