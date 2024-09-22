Готовность общественного транспорта к зиме проверили в Чехове

«Сегодня приехали проверить, как у нас идет подготовка к зимнему периоду. Все ли у нас автобусы находятся в надлежащем состоянии, сколько у нас отремонтировано, есть ли запас», — прокомментировал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

В этом году на линию вышли четыре новых ЛИАЗа отечественного производства. В штате работают более 250 человек: диспетчеры, водители и логисты.

«Каждый день на линию выходят 72 автобуса на 22 маршрута. Автобусы работают около 18-19 часов в сутки в две смены. В этом году предприятию будет 70 лет, как и городу Чехов. Оно образовалось в 1954 году отдельным автобусным парком. Называлось „Чеховское пассажирское автотранспортное предприятие“», — рассказал директор производственной базы «Чехов» Алексей Коркин.

Транспортную доступность в Чехове улучшают ежегодно. Появляются новые маршруты и техника.

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