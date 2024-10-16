Готовность общественного транспорта к зиме проверили в Чехове

Представители «Чеховского ПАТП» доложили о проделанной работе по подготовке транспорта к зиме, отметив, что сезонное техническое обслуживание выполнено на 95%. Все автобусы прошли тщательный осмотр и ремонт, а необходимые запчасти и жидкости находятся в достаточном количестве.

Все транспортные средства оснащены исправными отопителями, работающими в постоянном режиме. Кроме того, перед утренним выходом на линию транспортные средства предварительно прогреваются для сохранения тепла в салоне.

«По результатам проверки можно сделать вывод, что „Чеховское ПАТП“ подготовилось к зимнему периоду достаточно тщательно. Проведенные мероприятия по техническому обслуживанию и инструктажу персонала позволяют рассчитывать на бесперебойную работу общественного транспорта в зимних условиях», — подчеркнул Алексей Родин.

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