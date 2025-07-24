Готовность образовательных учреждений к учебному году проверят в Зарайске

Всего в Зарайске насчитывается 34 образовательных учреждения, включая школы, детские сады, а также центр детского творчества.

Во время летних каникул сотрудники центра провели огромную подготовительную работу: выполнили качественный косметический ремонт помещений и приобрели новое профессиональное оборудование — компьютеры последнего поколения, музыкальные инструменты и современный токарный станок. По итогам проверки комиссия решила, что учреждение дополнительного образования полностью готово принять детей в новом учебном году. В центре около 1600 ребят занимаются музыкой, танцами, рисованием, рукоделием и столярным делом.

Глава муниципалитета Виктор Петрущенко отметил, что все проверенные образовательные учреждения получили одобрение комиссии. Выполнен косметический ремонт, приобретены необходимые учебники.