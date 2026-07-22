Готовность образовательных учреждений к 1 сентября проверили в Серпухове

Ежегодная проверка объектов образования к новому учебному году началась в городском округе. Межведомственная комиссия посетила школу № 16 и детский сад № 11 «Жар-птица».

В состав комиссии вошли представители Роспотребнадзора, сотрудники полиции, Госавтоинспекции, Росгвардии и медицинские работники. Особое внимание проверяющие уделяли вопросам безопасности, санитарному состоянию, укомплектованности классов и групп.

По итогам проверки детского сада «Жар-птица» комиссия отметила высокий уровень оснащенности методическими пособиями, которые помогают детям в игровой форме осваивать важные навыки. Замечаний к оснащению и документации также не было.

В «Эффективной школе» № 16, которую капитально отремонтировали в прошлом году, проверили антитеррористическую защищенность, подготовку учителей, классы и медицинский кабинет. Замечаний не выявлено.

Глава Серпухова Алексей Шимко сообщил, что за месяц специалисты обследуют более 100 объектов по всему муниципалитету.