Готовность образовательного комплекса в Котельниках превысила 25%

Воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Опытное поле будет включать в себя школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Строительная готовность объекта превысила 25%, рассказали главе округа Михаилу Соболеву.

Глава Котельников Михаил Соболев и депутат Московской областной Думы Лидия Антонова проверили ход строительства образовательного комплекса.

Подрядчик полностью выполнил нулевой цикл. Сейчас он возводит монолитные конструкции, и уже приступил к разработке котлована для здания детского сада. На площадке трудятся 143 рабочих, 19 инженеров, шесть единиц техники и три башенных крана.

На данный момент идет строительство монолитно-железобетонных конструкций крыла старших классов и центрального блока. Там расположатся спортивный и актовый залы, а также младший блок. Уже произведена заливка фундамента основного входа в воспитательно-образовательный комплекс.

Объект строят в рамках национального проекта «Образование». Его планируют сдать в третьем квартале 2026 года.

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