Школу и детский сад в микрорайоне Опытное поле в Котельниках откроют 1 сентября

В микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники завершается строительство крупного образовательного комплекса. Он объединит школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Общая площадь объекта составляет более 33 тысяч квадратных метров.

Строительная готовность комплекса достигла 90 %. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского, на площадке трудятся 675 строителей и 43 инженерно-технических специалиста. Задействовано 14 единиц техники. На всех ключевых направлениях идут работы: монтируют лифты, вентиляцию, алюминиевые витражи и наружное освещение, прокладывают внутренние и наружные инженерные сети, занимаются отделкой и благоустройством территории. В кабинетах началась сборка и расстановка мебели.

Новый образовательный комплекс станет современным центром притяжения для всего микрорайона. Он не только снизит нагрузку на существующие школы и детские сады, но и предложит жителям благоустроенную территорию, просторные классы, спортзалы и все необходимые удобства.

Торжественное открытие нового образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2026 года.