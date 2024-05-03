Готовность новой школы в Ступине достигла 75% | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 12:43 Готовность новой школы в Ступине достигла 75% Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Рабочие приступили к благоустройству территории новой школы в Ступине. Параллельно завершаются отделочные работы в уже построенном здании.

Как рассказали Министерстве строительного комплекса Московской области, строительство школы ведется в рамках региональной госпрограммы.

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«В работах задействованы более 140 рабочих и пять единиц спецтехники. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы, монтируются внутренние и наружные инженерные сети. Общая готовность составляет 75,8%», — пояснили в ведомстве.

В здании школы разместятся учебные классы, столовая, медицинский кабинет, актовый зал, просторная гардеробная, библиотека и два спортивных зала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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